McPhy Energy : nomination

(Boursier.com) — McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce la nomination d'Alexandre Brunet au poste de Directeur Administratif et Financier du Groupe. Il supervisera les fonctions Finance et IT de McPhy et accompagnera, avec son équipe, le développement du Groupe tout en assurant son contrôle financier.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy Energy a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Alexandre Brunet au poste de Directeur Administratif et Financier de McPhy. Son expérience opérationnelle et managériale acquise au sein de grands groupes internationaux lui permettra d'accompagner notre passage à l'échelle industrielle."