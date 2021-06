McPhy Energy : Luc Poyer succède à Pascal Mauberger

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration consécutif à l'Assemblée générale mixte du 17 juin de McPhy Energy a procédé à la nomination de Luc Poyer comme Président du Conseil d'administration du Groupe. Il succède à Pascal Mauberger qui demeure administrateur de la société et en devient le Président d'honneur.

Il est rappelé que l'Assemblée générale mixte a par ailleurs approuvé le renouvellement des mandats des administrateurs soumis au vote.