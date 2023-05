McPhy Energy : les actionnaires se retrouveront à Grenoble

(Boursier.com) — McPhy Energy annonce la mise à disposition des documents préparatoires à son Assemblée générale mixte des actionnaires, qui se tiendra le mercredi 24 mai 2023 à 15h30, sur première convocation, au Village CA Sud Rhône-Alpes à Grenoble.

L'avis de réunion et l'avis de convocation se rapportant à cette Assemblée ont été publiés au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) respectivement le 17 avril et le 3 mai 2023 et comportent l'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires ainsi que les modalités de participation et de vote à l'Assemblée. Ces avis peuvent être consultés sur le site Internet de la société à la rubrique "Assemblée générale. Les documents prévus au Code de commerce sont adressés ou tenus à la disposition des actionnaires de la société.

Tous les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote en assistant à l'Assemblée, en se faisant représenter par procuration, ou en votant par correspondance ou par Internet.