McPhy Energy : le projet Gigafactory bénéficiera d'une aide publique de l'Etat français de 114 ME maximum

(Boursier.com) — McPhy Energy annonce que l'Etat français accélère son plan pour faire de la France le leader de l'hydrogène décarboné à l'horizon 2030. La production à l'échelle industrielle d'électrolyseurs alcalins de nouvelle génération est indispensable pour atteindre cet objectif.

Dans ce cadre, le projet de Gigafactory d'électrolyseurs McPhy bénéficiera d'une aide publique de l'État français, pour un montant maximal de 114 millions d'euros, qui s'inscrit dans le PIIEC "Hy2Tech" approuvé par la Commission européenne le 15 juillet dernier.

Le site de Belfort a été pré-selectionné par McPhy pour l'implantation de ce projet de Gigafactory.

Avec ce projet, McPhy poursuit 3 objectifs :

- Innovation, à travers le développement d'électrolyseurs alcalins de nouvelle génération, à la fois par la taille, les composants et l'intégration au sein de plateformes ;

- Industrialisation de la production à grande échelle afin de répondre aux besoins du marché européen notamment, pour contribuer à la décarbonation de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie ;

- Collaboration avec de nombreux partenaires de l'écosystème Hydrogène en Europe et dissémination de la connaissance avec les parties prenantes académiques, industrielles et de recherche.

La décision finale d'investissement pour ce projet de Gigafactory sera prise prochainement par McPhy, après la contractualisation des termes de la mise à disposition de l'aide publique avec Bpifrance.