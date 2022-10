McPhy Energy inaugure sa nouvelle usine à Grenoble

(Boursier.com) — McPhy Energy a inauguré sa nouvelle usine entièrement dédiée à la mobilité hydrogène à Grenoble. "L'hydrogène joue désormais un rôle clef dans la décarbonation du secteur des transports. Nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir apporter une réponse concrète et opérationnelle aux défis posés par la neutralité carbone. Avec cette nouvelle usine, McPhy se dote d'un outil stratégique pour réaliser son ambition : devenir un leader de la mobilité hydrogène et faire de l'énergie propre une réalité industrielle", déclare Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy.

Cette nouvelle usine de plus de 4 000 m2 regroupe toutes les activités consacrées à la mobilité hydrogène et aux stations de recharge : recherche et innovation, ingénierie, production et fonctions support. Le site devient également le nouveau siège social de la société.

Cette installation s'intègre dans l'ensemble '6nergy Valley' qui réhabilite l'ancien parc de la division Hydroélectrique de General Electric grâce à l'implantation de nouvelles industries, notamment dans le secteur de l'énergie.

Il renforce l'ancrage de McPhy au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pionnière dans l'hydrogène, qui a pour objectif de devenir l'un des premiers territoires européens neutres en carbone. En effet, McPhy a déjà apporté sa brique technologique en fournissant des stations de recharge et des électrolyseurs au projet "Zero Emission Valley" (ZEV), initié par la région Auvergne Rhône-Alpes, qui prévoit le déploiement de 1.200 véhicules hydrogène d'ici fin 2023.

Déjà opérationnelle, cette usine doit permettre à McPhy de multiplier par 7 sa capacité annuelle de production en passant des 20 stations de recharge produites actuellement à 150 unités lorsque l'usine aura atteint sa pleine capacité, induisant la création de plus d'une centaine d'emplois directs.

Ce nouveau site illustre la stratégie globale de mise à l'échelle du Groupe qui accélère également son déploiement industriel sur la partie électrolyseurs avec un important investissement de capacité dans son usine de San Miniato et son projet de Gigafactory d'électrolyseurs dans le cadre du PIIE.