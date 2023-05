McPhy Energy : de retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte des actionnaires de McPhy Energy s'est tenue le 24 mai à Grenoble, sous la présidence de son Président du Conseil d'administration. Elle a approuvé l'ensemble des résolutions soumises.

Notamment, les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux, et l'allocation du résultat s'y rapportant, ainsi que les comptes consolidés du Groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Assemblée a également approuvé les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour 2023 ainsi que l'ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours ou au titre de l'exercice 2022, au profit des mandataires sociaux et spécifiquement au Président du Conseil, Luc Poyer, et Directeur Général, Jean-Baptiste Lucas.

Les actionnaires ont validé le renouvellement du mandat d'administrateur, pour une durée de 3 ans, de Myriam Maestroni, et sur décision du Conseil d'administration, de ses fonctions au sein des Comités spécialisés du Conseil, à savoir : Présidente du Comité des Nominations et des Rémunérations, Présidente du nouveau Comité RSE2 et membre du Comité des Contrats Clés.

L'Assemblée a par ailleurs approuvé le renouvellement du programme de rachat d'actions, dans des conditions similaires au programme en vigueur, ainsi que l'autorisation au Conseil d'annuler tout ou partie des actions auto-détenues par la société, dans les limites fixées par l'Assemblée.

L'Assemblée a consenti diverses délégations de compétence et autorisations financières au profit du Conseil en vue de procéder à des émissions d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription.

Elle a également validé une délégation de compétence au Conseil à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise ainsi qu'à l'attribution d'actions gratuites au profit de certains salariés et/ou mandataires sociaux du Groupe.