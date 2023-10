(Boursier.com) — McPhy Energy annonce la levée de la suspension du projet CEOG qui a été formellement notifiée par Siemens Energy. Pour rappel, le projet CEOG prévoit la production d'hydrogène grâce à un électrolyseur grande puissance, Augmented McLyzer 16 MW, fourni par McPhy, lié à un parc solaire photovoltaïque, couplé à une unité de stockage hydrogène et des piles à combustible de forte puissance pour réduire l'empreinte carbone liée à l'approvisionnement en électricité de 10.000 foyers en Guyane. Cette reprise fait suite à la suspension par le client de l'exécution de sa commande, annoncée au mois d'avril, ayant entraîné le retard du projet CEOG et le report de la fourniture de l'électrolyseur par McPhy. En conséquence de cette levée, McPhy a pris des mesures afin de reprendre la réalisation du projet et fournir l'intégralité de ses équipements au cours du second semestre 2024.