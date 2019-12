Mcphy : en forme !

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — Mcphy est très entouré ce mardi. Le titre du spécialiste de la fabrication et de la commercialisation d'équipements de production et de stockage d'hydrogène sous forme solide à partir de l'électrolyse de l'eau bondit de 8,6% à 3,3 euros dans de copieux volumes. Plus de 88.000 pièces ont déjà été négociées, soit environ 0,51% du tour de table, contre une moyenne quotidienne d'environ 27.750 titres sur les trois derniers mois.

Portzamparc a rehaussé de 'renforcer' à 'acheter' son opinion sur la valeur en visant 4,88 euros contre 4,40 euros précédemment. Suite à la dernière augmentation de capital, la maison de bourse souligne le bilan renforcé de la société alors que le newsflow devrait être favorable dans les prochains mois. Portzamparc attend des taux de croissance proches de 40% en 2019 et 2020.