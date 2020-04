McPhy : deux projets dans la mobilité zéro-émission

McPhy : deux projets dans la mobilité zéro-émission









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy a été sélectionné pour accompagner deux projets dans la mobilité zéro-émission. Véritable levier de développement économique et source de croissance durable, le premier projet a pour objectif de convertir les surplus d'électricité renouvelable (éolien et photovoltaïque) en gaz vert. L'hydrogène zéro-carbone ainsi produit permettra de remplacer en partie le gaz fossile des réseaux mais également de répondre aux besoins de la mobilité propre grâce à la station de recharge dédiée McFilling 20-350 by McPhy qui y sera installée en fin d'année. Situé dans la région Grand Ouest, le second projet a pour objectif de recharger des véhicules légers (350 bar et recharge partielle des véhicules 700 bar) mais également des véhicules lourds dédiés au transport de personnes. L'installation de la station McPhy a été effectuée mi-mars 2020 et une première phase de tests a été conduite avec succès.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour accompagner deux projets en faveur du déploiement de la mobilité zéro-émission. Ces succès commerciaux confirment la pertinence de notre 'starter kit' McFilling qui séduit par sa compétitivité prix et ses performances. Il s'agit d'un équipement que nous avons dimensionné spécifiquement pour amorcer rapidement et efficacement un projet hydrogène dans les territoires, avant de les accompagner ensuite dans le déploiement de stations de plus grande capacité qui répondront à la croissance future de leurs besoins en hydrogène. À terme, notre ambition est de poursuivre la mise en oeuvre de véritables écosystèmes zéro-carbone, connectés à des sources d'énergie renouvelable, produisant un hydrogène zéro-carbone pour des applications de mobilité, industrielles ou énergétiques et créateurs de valeur".