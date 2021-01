McPhy : dégagements appuyés après le point annuel

McPhy : dégagements appuyés après le point annuel









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — Victime de prises de profits, McPhy trébuche de 8,8% à 32,5 euros au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel de 13,7 ME, en hausse de 20%. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène par électrolyse a enregistré des prises de commandes fermes pour 23 ME sur 2020, en progression de +75% sur un an.

Portzamparc revalorise le dossier de 26,6 à 33,2 euros afin de prendre en compte un scenario de croissance plus soutenue sur le moyen terme, au regard des perspectives offertes par le marché dans la durée après les annonces fortes, tant des politiques que des industriels ; la forte hausse des cours des comparables. Les multiples de valorisation actuels sont élevés et reflètent la confiance des investisseurs dans le changement de dimension du secteur, de plus en plus crédible, souligne la maison de bourse.