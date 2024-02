McPhy : croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de McPhy sur l'exercice 2023 s'élève à 18,8 millions d'euros, en progression de +17% par rapport à 2022. Il est conforme à l'objectif de croissance à deux chiffres, donné lors de la publication des résultats semestriels. Le chiffre d'affaires a bénéficié d'une accélération au 2e semestre, en comparaison du 1er semestre, soutenue notamment par la consommation du backlog.

La croissance a été nourrie par les grands projets en cours d'exécution et les premières retombées des contrats conclus dans le domaine industriel à l'instar du projet de " métal vert " avec le Groupe Plansee ou de celui de production d'acier bas-carbone avec ArcelorMittal et VEO. Par ailleurs, dans le cadre de son partenariat avec L&T, McPhy a enregistré les premiers revenus relatifs au prix d'acquisition initial de sa technologie d'électrolyse alcaline pressurisée. Sur l'activité de fourniture de stations en cours de cession, McPhy enregistre une stabilité des ventes, liée notamment à un ralentissement des chantiers subventionnés dans le secteur de la mobilité.

McPhy enregistre cependant une baisse de -56% des prises de commandes fermes qui s'établissent à 13 ME.

Concernant l'activité, McPhy et Technip Energies indiquent avoir fait le choix de mettre fin à leur partenariat, au travers de la résiliation amiable de leur accord cadre (Memorandum of Understanding), conclu à l'occasion de l'entrée de Technip Energies au capital de la Société en 2020. La fin de ce partenariat sera sans incidence sur la continuité de la collaboration entre les groupes McPhy et Technip Energies concernant le projet Djewels.

Les travaux pour la mise en service de la future Gigafactory sur le site de Belfort avancent conformément au plan de marche, avec un démarrage prévu au cours du 2e trimestre 2024, dans le respect de l'enveloppe budgétaire. L'ouverture de ce site permettra à McPhy une véritable montée en puissance dans le but d'atteindre à terme une capacité annuelle de production de 1 GW.

En parallèle, McPhy a porté la capacité de production à 300 MW (en deux équipes) sur son site de San Miniato.

McPhy a poursuivi durant l'exercice 2023 l'accélération des investissements liés au développement de son activité et l'accroissement de ses équipes portées à 265 collaborateurs, avec 72 recrutements.

Perspectives et situation financière

La position de trésorerie du groupe devrait se situer autour de 62 ME au 31 décembre 2023. McPhy a entrepris de renforcer sa liquidité financière, avec la mise en oeuvre des premières étapes de son plan de financement. En plus du produit potentiel de la cession en cours de son activité stations et de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance, le Groupe est en phase de finalisation d'un crédit-bail immobilier pour sa Gigafactory de Belfort avec un pool bancaire, représentant un financement de 16 ME environ.

McPhy disposera ainsi des moyens financiers requis pour délivrer un nouvel exercice de croissance en 2024 sur son futur périmètre et s'affirmer comme un acteur européen incontournable de la fabrication d'électrolyseurs destinés à la production d'hydrogène bas-carbone.