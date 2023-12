Mcphy : contrat porteur

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Mcphy s'envole de 8% à 3,56 euros en début de semaine, porté par le gain d'un beau contrat en Allemagne. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone a en effet signé un contrat majeur avec la division HMS Oil and Gas GmbH pour la fourniture et la mise en service de quatre McLyzer 3200-30 d'une capacité totale de 64 MW.

Le contrat majeur en Allemagne (près de 60 ME) serait de loin le plus gros signé par McPhy, indique Portzamparc ('conserver'). Si cette FID et celles du projet Djewels (près de 20 ME) sont confirmées en 2024, le groupe pourrait enfin accélérer sa trajectoire de croissance. Pour rappel le consensus attend 20 ME de CA 2023, 36 ME en 2024 et 71 ME en 2025.