McPhy : chiffre d'affaires 2020 en hausse de 20%

McPhy : chiffre d'affaires 2020 en hausse de 20%









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 de McPhy a connu une hausse de +20% pour atteindre 13,7 ME. Il est composé à 60% par la fourniture d'électrolyseurs (dont 49% d'électrolyseurs de grande capacité) et à 40% par les stations hydrogène. La société a enregistré des prises de commandes fermes pour 23 ME sur 2020, soit une progression de +75% par rapport à 2019

Suite au succès de l'augmentation de capital par placement privé en octobre dernier, la société a renforcé ses fonds propres et disposait, au 31 décembre 2020, d'une trésorerie de 198 ME.

" Partenaire technologique et industriel majeur du marché de l'hydrogène, McPhy se place dans une dynamique commerciale très favorable qui devrait se poursuivre et s'amplifier en 2021. Le plan stratégique pour l'hydrogène, présenté par la Commission européenne le 8 juillet dernier, qui vise à développer la demande et les capacités de production d'hydrogène vert en Europe avec un objectif de 6 gigawatts (GW) en 2024, et de 40 GW en 2030, vient spécifiquement soutenir les entreprises d'avenir comme McPhy. La France s'engage également dans cette politique volontariste, avec la création en janvier 2021 du Conseil National de l'Hydrogène. Cette instance, dont McPhy fait partie, a pour mission d'assurer le déploiement de la Stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné ", a commenté Laurent Carme, Directeur Général de McPhy.