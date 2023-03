McPhy : cap sur l'Inde

(Boursier.com) — McPhy réagit peu ce jeudi à 12,90 euros en bourse de Paris, alors que le groupe Larsen & Toubro (L&T), une multinationale indienne engagée dans des projets d'EPC, Hi-Tech Manufacturing and Services, a annoncé un partenariat de long terme avec Mcphy. "Nous comprenons que Mcphy accordera une licence exclusive sur sa technologie d'électrolyseur alcalin sous pression à L&T, qui devrait construire une gigafactory en Inde sur cette technologie" commente Portzamparc.

Cette unité adressera le marché domestique mais également d'autres zones géographiques sélectionnées, non communiquées à ce stade... Avec sa production solaire, éolienne et hydraulique, l'Inde a de fortes ambitions dans l'hydrogène vert. Début 2023, le gouvernement indien a approuvé un plan de 2,2 MdsE, visant à faire de l'Inde un hub international de l'hydrogène vert. La National Hydrogen Mission fixe un objectif de 5 millions de tonnes produites en 2030, nécessitant des investissements de plus de 100 Md$.

Portzamparc poursuit : "Par cet accord, Mcphy étend ses débouchés géographiques sur des zones qu'il n'adresse actuellement pas seul... Une rémunération sous forme de royalties sur produit vendu est probable, ce qui constituerait une source complémentaire de revenus sans effort ni coût additionnels. La question de la protection de la propriété intellectuelle est cependant un risque". L'analyste vise un cours de 14,10 euros en restant à "renforcer" sur le dossier.