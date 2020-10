McPhy : bon signe ?

McPhy : bon signe ?









Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — McPhy reprend 3,3% ce vendredi à 23,50 euros, alors que le groupe italien Snam, l'un des principaux acteurs du transport de gaz en Italie et opérateur dans la liquéfaction de GNL, va prendre une participation minoritaire (33 ME) dans ITM Power... Portzamparc souligne que "cette prise de participation s'accompagne d'un partenariat industriel et d'un engagement sur une capacité de 100 MW à horizon 2024. Cette opération se ferait dans le cadre d'une levée totale de 150 M£ à 160 M£... ITM a également annoncé que sa "gigafactory" en Angleterre, devrait atteindre une capacité de production de 1 GW par an fin 2023; un carnet de commandes record à 118,7 M£ et un pipeline commercial de 324,9 M£. A l'instar de Mcphy, ITM Power (producteur d'électrolyseur PEM) se prépare au décollage attendu du marché de l'hydrogène" estime l'analyste qui reste à "conserver" sur McPhy.