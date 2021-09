McPhy : annonce saluée

(Boursier.com) — McPhy monte de 5% à 17,95 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé avoir été sélectionné pour équiper la Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais, le plus grand projet au monde de centrale électrique combinant l'énergie photovoltaïque et un stockage massif de 128 MWh, principalement sous forme d'hydrogène. Ce projet a pour objectif de produire une énergie stable et continue, de jour comme de nuit, au même titre qu'une centrale thermique mais sans émettre de pollution.

"La mise en service est prévue en 2024, pour une capacité de production de près de 860 tonnes d'hydrogène vert par an" souligne Portzamparc qui estime que ce contrat devrait représenter plus de 10 ME pour Mcphy, à comparer avec un CA de 14 ME attendu en 2021, avec une première contribution en 2022. De quoi rester à l'achat sur le dossier en visant un cours de 20 euros.