McPhy annonce le succès de son augmentation de capital

(Boursier.com) — McPhy , spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 13 octobre 2020, par voie de construction accélérée de livre d'ordres au profit de certaines catégories de bénéficiaires, pour un montant total de 180 ME.

L'Offre a été plusieurs fois sursouscrite, ce qui a permis à la Société d'augmenter le montant de l'Offre de 150 ME à 180 ME. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 23,50 euros par action, représentant une décote de 8,56% par rapport au dernier cours de clôture.

Chart International Holdings, Inc., une division de Chart Industries, Inc. (NASDAQ : GTLS) et Technip Energies B.V., ainsi que les actionnaires stratégiques historiques EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, ont participé à l'Offre, renforçant significativement la structure actionnariale de la Société.

Des protocoles d'accord ont été concomitamment signés avec les deux Investisseurs Stratégiques, mettant en place un cadre de collaboration dans le but d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales au niveau mondial dans les nombreux domaines d'application de l'hydrogène.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : "Nous tenons à remercier tous les investisseurs, historiques et nouveaux, qui ont contribué au remarquable succès de cette augmentation de capital qui est la plus importante à ce jour pour McPhy. Grâce au soutien de nos nouveaux partenaires stratégiques, Chart Industries et Technip Energies, de nos actionnaires stratégiques historiques EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies, ainsi que de tous les investisseurs institutionnels existants et nouveaux, McPhy est maintenant idéalement positionné pour développer ses capacités industrielles, tant d'un point de vue opérationnel que financier. Nos nouveaux partenariats stratégiques, avec deux leaders mondiaux dans leur domaine, apportent à McPhy d'importantes possibilités de complémentarité, une exposition internationale accrue et la capacité de cibler des projets de grande envergure. Le Groupe est, plus que jamais, bien positionné pour monter en puissance, et prêt à répondre aux besoins croissants de décarbonation dans les domaines de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie. Nous avons l'ambition de devenir un acteur de premier plan dans l'industrie de l'hydrogène zéro-carbone."

Jillian Evanko, Directrice Générale de Chart Industries, commente : "Nous sommes ravis du succès de l'offre et de l'accueil que McPhy a reçu de la part de la communauté des investisseurs institutionnels. Il s'agit d'une étape importante pour l'hydrogène et ceci souligne le potentiel que nous, McPhy et Technip Energies avons pour devenir les leaders mondiaux de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Nous sommes impatients de commencer à travailler ensemble sur les nombreuses opportunités commerciales qui s'offrent à nous."