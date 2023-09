McPhy améliore sa notation ESG MSCI et obtient la note "AA"

(Boursier.com) — McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce l'amélioration de sa notation sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par l'agence de notation extra-financière MSCI, passant de A à AA.

MSCI évalue les politiques et les actions menées par les entreprises en matière d'ESG, sur une échelle AAA-CCC, relatives à leur industrie.

Fort de son engagement en matière d'ESG, McPhy s'est vu récompenser par l'obtention de la note AA et se classe désormais parmi les 15% des sociétés les mieux notées de l'indice MSCI ACWI regroupant les sociétés d'équipement électrique.

En complément de la lutte contre le changement climatique, au coeur de sa raison d'être, le Groupe place également la qualité de l'emploi et le bien-être de ses employés au coeur de sa stratégie de développement et veille au respect des meilleures pratiques de Gouvernance.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur général de McPhy, commente : "L'amélioration de notre notation ESG est le résultat de notre engagement en faveur de la transition énergétique et témoigne de nos progrès en matière d'ESG qui est désormais l'un des piliers de notre stratégie. La récompense des efforts fournis sur les aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance traduit notre ambition d'être un acteur à la pointe de ces sujets dans les années à venir."