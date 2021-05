McPhy : accord majeur

(Boursier.com) — McPhy recule légèrement de 0,8% à 28,50 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé avoir signé un partenariat technologique avec Plastic Omnium, notamment dans l'objectif de collaborer sur les protocoles et les interfaces de remplissage entre stations hydrogène et réservoirs haute pression. En mutualisant certaines expertises clés et en coopérant dans une logique de filière, les deux groupes entendent améliorer les performances et la compatibilité de ces équipements, éléments clé de sécurité et fiabilité d'une recharge sûre et rapide, selon les standards du marché.

Les progrès réalisés permettront d'accélérer l'industrialisation de l'hydrogène décarboné dans les transports et de réussir la transformation vers une mobilité durable.

Coopérations technologiques et fertilisation croisée des offres

La coopération entre McPhy et Plastic Omnium devrait se matérialiser par un volet de recherche et développement, par des formations aux technologies des deux groupes, mais aussi par de potentiels partenariats commerciaux, dans une approche ouverte notamment à d'autres entreprises.

Par ailleurs, McPhy et Plastic Omnium envisagent de promouvoir l'hydrogène auprès des acteurs de la mobilité dans une démarche d'accompagnement et de conseil, en amont de leurs besoins et leurs projets hydrogène.

"Ce partenariat vise à assurer une recharge rapide et fiable des véhicules hydrogène, et plus généralement à partager les expertises sur ce marché" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur McPhy en visant un cours de 33,20 euros.