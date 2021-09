McPhy : +5% après les annonces

(Boursier.com) — McPhy grimpe de 5% à 18,68 euros ce mardi, alors que le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) a annoncé avoir été sélectionné par R-Hynoca, pour implanter la première station hydrogène à Strasbourg. La fourniture d'équipement comprend une station de recharge double pression 350-750 bar dotée d'une capacité de distribution de 700 kg par jour, et un point de recharge pour bouteilles hydrogène sous pression ("tube trailers").

R-Hynoca est un projet innovant qui a pour but de produire de l'hydrogène vert, neutre en carbone, à partir de la biomasse locale. La production d'hydrogène est assurée par le procédé Hynoca(R) développé par Haffner Energy. Cet hydrogène sera valorisé en tant que carburant pour une mobilité décarbonée et en tant que ressource dans l'industrie. Partenaire du projet pour le volet mobilité, McPhy, fournira une station double pression (350-750 bar) munie de deux bornes pour recharger tous les types de mobilité hydrogène :

-Une borne "Dual Pressure", pour les véhicules légers 700 bar et 350 bar ;

-Une borne "Hi-Flow" pour les bus et les poids lourds.

Cette station grande capacité délivrera 700 kg d'hydrogène vert par jour, permettant la recharge quotidienne de l'équivalent d'une flotte de 30 bus, ou 70 véhicules utilitaires légers, ou 150 véhicules légers. McPhy équipera également le site d'un point de recharge pour les bouteilles d'hydrogène sous pression (" tube trailers ") qui seront transportées pour être utilisées dans des applications de mobilité ou industrielles ailleurs que sur le point de production de l'hydrogène. La mise en service de la station et de l'interface de recharge est prévue d'ici à la fin d'année 2022.

Cette architecture système innovante offre une grande flexibilité en facilitant l'avitaillement en hydrogène de toutes les mobilités, sur le lieu de production ou sur sites distants. Son design modularisé permettra d'accroitre la capacité de distribution au même rythme que se déploieront les usages sur le territoire.

"Mcphy fait une entorse à son habitude de fournir électrolyseur + stations de recharge pour un projet particulier et innovant" constate Portzamparc qui estime que ce contrat (entre 1,5 et 2 ME) étoffe un peu un carnet de commandes limité. Verdict : "Acheter en visant un cours de 20 euros".