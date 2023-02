McKesson dope ses prévisions à Wall Street

(Boursier.com) — McKesson , le groupe pharmaceutique et médical américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 6,9$, à comparer à un consensus FactSet de 6,3$. Les revenus ont totalisé quant à eux 70,5 milliards de dollars sur la période close, contre 68,6 milliards un an plus tôt. McKesson améliore donc de 3% ses revenus totaux, pour un bénéfice des opérations continues assez stable et un bénéfice ajusté par action en croissance quant à lui de 12%. Le groupe relève enfin sa guidance 2023 de bénéfice par action au-dessus du consensus de marché. Il table pour l'exercice sur une croissance des revenus allant de 3 à 7% et une augmentation des profits opérationnels de 2 à 6%. Le bpa ajusté est anticipé désormais entre 25,75 et 26,15$.