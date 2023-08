McKesson dope ses prévisions

(Boursier.com) — McKesson , le groupe pharmaceutique et médical américain, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 7,27$, à comparer à un consensus de 6$ à peine. Les revenus ont totalisé quant à eux 74,5 milliards de dollars sur la période close, en croissance de 11% en glissement annuel. Le distributeur pharmaceutique a rehaussé par ailleurs ses prévisions annuelles de profits, avec la forte demande qui avait déjà dopé les ventes pharmaceutiques de 18% à plus de 67 milliards de dollars sur la période close. Sur l'exercice, le groupe envisage des revenus pharmaceutiques en augmentation de 13 à 15%. Le bénéfice ajusté de l'exercice 2024 est espéré entre 26,55 et 27,35$ par titre.