McKesson affiche de lourdes pertes, mais...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — McKesson , fournisseur américain de services de santé et détaillant pharmaceutique, a annoncé une perte nette pour le troisième trimestre fiscal représentant plus de 6 milliards de dollars avec des charges exceptionnelles de 8,1 milliards suite au litige sur les opioïdes, mais le bénéfice ajusté trimestriel a dépassé les attentes de marché. Les revenus ont également battu le consensus. Sur la période close, McKesson a réalisé des revenus totaux de 62,6 milliards de dollars, en croissance de 6%. Le bénéfice dilué ajusté par action a représenté 4,60$, en augmentation de 21%. Le conseil d'administration a autorisé 2 milliards de dollars de rachats d'actions additionnels. Le groupe renforce sa guidance annuelle de bpa ajusté entre 16,95 et 17,25$, contre 16-16,5$ auparavant.