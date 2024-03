McdPhy Energy : forte consommation de trésorerie en 2023

(Boursier.com) — McPhy Energy a réalisé, en 2023, un chiffre d'affaires de 18,8 millions d'euros, en progression de +17% par rapport à 2022, en ligne avec l'objectif de croissance à deux chiffres indiqué lors de la publication des résultats semestriels.

Au cours de l'exercice 2023, le Groupe a poursuivi ses recrutements et sa structuration. Ainsi, les charges de personnel ont augmenté de 6,4 ME au cours de l'année 2023, du fait du recrutement de 72 salariés. Elles s'établissent à 24,1 ME.

L'Ebitda ressort à -44,6 ME en 2023, comparé à -36,8 ME pour l'exercice 2022. Il inclut pour un montant de 4,5 ME la quote-part de la subvention PIIEC au titre des dépenses éligibles sur la période.

Le Résultat Opérationnel, inférieur de -5,6 ME à l'Ebitda, s'établit à -50,2 ME en 2023. La nette augmentation des dotations aux amortissements et provisions, qui passent de -1,6 ME à -5,6 ME, reflète les investissements réalisés sur les derniers exercices et les dotations de provisions enregistrées sur certains projets anciens.

Cotation...

La gestion active de la trésorerie afin de bénéficier au mieux du contexte haussier des taux d'intérêts a permis de dégager un résultat financier positif de 2,8 ME en 2023, portant ainsi le Résultat Net à -47,4 ME (-38,2 ME en 2022).

La consommation nette de trésorerie s'est élevée à -72,4 ME au cours de l'exercice 2023. Compte tenu de ces flux financiers, McPhy dispose d'une trésorerie de 63 ME au 31 décembre 2023 comparé à 135,5 ME au 31 décembre 2022.

En complément de l'émission envisagée d'Obligations Convertibles, McPhy poursuit la mise en place de nouveaux financements afin de renforcer son fonds de roulement dans le courant de l'année 2024. En plus du produit estimé pour la cession en cours de l'activité stations et de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance, le Groupe a signé une notification d'accord avec un pool bancaire relative à l'octroi d'un crédit-bail immobilier pour sa Gigafactory de Belfort, représentant un financement de 16 ME. Le montant de ces nouveaux financements s'élève à environ 30 ME, soit un montant total d'environ 60 ME en intégrant le produit des Obligations Convertibles.

McPhy disposera ainsi des ressources financières nécessaires pour financer sa croissance et ses besoins en fonds de roulement jusqu'à début 2026 sur son périmètre recentré autour de l'activité électrolyseurs.