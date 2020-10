McDonald's : ventes supérieures aux attentes, dividende majoré

McDonald's : ventes supérieures aux attentes, dividende majoré









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — McDonald 's, le géant américain de la restauration rapide, a publié ce jeudi des ventes trimestrielles supérieures aux attentes et annoncé une augmentation de son dividende. A comparable, les ventes US du troisième trimestre se sont appréciées de 4,6%. Les ventes totales à comparable ont reculé de 2,2%. A l'international, les tendances négatives en France, en Espagne, en Allemagne ou au Royaume-Uni ont été partiellement compensées, notamment, par la croissance australienne. Les tendances ont été négatives en Amérique latine et en Chine, mais positives au Japon. Le groupe rehausse son dividende payable en décembre de 3%, à 1,29$, contre 1,25$ en septembre.