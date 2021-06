McDonald's va lancer son premier programme national de fidélité aux USA

(Boursier.com) — McDonald 's va lancer son tout premier programme de fidélité à l'échelle des Etats-Unis le 8 juillet. Après des mois de tests, le géant du fast-food rejoint ainsi des chaînes concurrentes comme Popeyes (Restaurant Brands International), et Taco Bell (Yum Brands), qui ont créé des programmes de récompense pour conserver les clients qu'elles ont acquis pendant la pandémie. Les programmes de fidélisation peuvent favoriser des visites plus fréquentes, des achats moyens plus élevés et offrir aux restaurants de précieuses informations sur les consommateurs. Bien que McDonald's ait déjà mis en place des programmes de fidélité dans d'autres pays, il s'agit du premier lancement national aux États-Unis. Le 'roi du burger' espère que le programme contribuera également à ajouter une touche personnelle à l'expérience client.