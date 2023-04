McDonald's : très bon début d'année

(Boursier.com) — McDonald 's dévoile des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, à la faveur de ventes stimulées par des prix plus élevés et une augmentation du trafic client. Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 12,6% aux États-Unis et à l'étranger, contre des hausses respectives de 7,5% et 8,2% attendues. L'entreprise tire plus de la moitié de son chiffre d'affaires des marchés internationaux. Le bénéfice net est ressorti à 1,8 Md$ soit 2,63$ par action en base ajustée, contre 2,31$ de consensus, pour des revenus en hausse de 4% à 5,9 Mds$. "Dans un environnement opérationnel difficile, la demande des clients pour la marque McDonald's reste forte", a déclaré le DG, Chris Kempczinsk.

La chaîne a indiqué que les coûts de restructuration avaient pesé sur les bénéfices à hauteur de 18 cents par action, soit 180 millions de dollars. Dans le but de réduire les coûts et d'accélérer la prise de décision, l'entreprise a annoncé plus tôt cette année une restructuration qui comprend le licenciement de centaines d'employés. McDonald's a également réduit les salaires de certains de ses employés.