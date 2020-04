McDonald's stoppé net par la pandémie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — McDonald's, le géant américain de la restauration rapide, a annoncé pour son premier trimestre une décroissance globale de son activité de 3,4% à comparable, sur fond de crise du Covid-19. Ainsi, les comptes du groupe ont marqué une contraction du fait de la crise économique et sanitaire mondiale. Les revenus se sont établis à 4,71 milliards de dollars, contre 4,65 milliards de consensus de place. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,47$, contre 1,57$ de consensus et 1,72$ un an plus tôt. Les Etats-Unis ont quelque peu résisté avec une progression timide de 0,1% de l'activité à comparable. Chris Kempczinski, le directeur général de la chaîne, indique que McDonald's avait débuté 2020 avec un momentum exceptionnellement solide sur janvier et février, mais que la pandémie a depuis significativement perturbé l'activité.