McDonald's résiste dans un environnement compliqué

(Boursier.com) — McDonald 's, le géant américain de la restauration rapide, a publié pour le trimestre clos des bénéfices supérieurs aux attentes et des ventes mondiales en augmentation de près de 10% à restaurants comparables. Chris Kempczinski, le directeur général du groupe, évoque toutefois un environnement opérationnel demeurant difficile du fait du paysage concurrentiel. Sur le deuxième trimestre fiscal clos en juin, le bénéfice par action a été de 2,55$, en augmentation de 8%, contre 2,47$ de consensus. Les revenus du groupe ont décliné de 3% à 5,72 milliards de dollars, contre 5,8 milliards de consensus. La croissance à comparable a toutefois représenté 9,7%, avec une croissance domestique américaine de 3,7%. Le groupe a suspendu en mars ses opérations en Russie et vendu son portefeuille de restaurants à Alexander Govor pour un montant non dévoilé. Un impact non cash de cession de 1,3 milliard de dollars est attendu.