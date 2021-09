McDonald's : menu maxi best of pour les actionnaires

McDonald's soigne ses actionnaires. Le géant américain de la restauration rapide a annoncé hier soir qu'il allait reprendre ses rachats d'actions et renforcer par ailleurs de 7% son dividende trimestriel. La chaîne de fast food de Chicago avait suspendu en début d'année dernière son programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars, afin de préserver sa trésorerie durant la pandémie de Covid-19. Alors que les ventes mondiales de la compagnie de l'Illinois sont désormais supérieures aux niveaux pré-pandémiques, et suite au relèvement de la guidance financière annoncé en juillet pour l'exercice 2021, la chaîne vient de déclarer un dividende trimestriel cash de 1,38$ par titre, payable le 15 décembre, ce qui représente un paiement total de plus d'un milliard de dollars pour le seul quatrième trimestre !