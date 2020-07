McDonald's : les résultats plongent

McDonald's : les résultats plongent









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — McDonald's fléchit avant bourse à Wall Street. Le géant américain de la restauration rapide a publié pour son second trimestre des bénéfices inférieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net trimestriel a totalisé 483,8 millions de dollars, soit 65 cents par action, contre 1,52 milliard de dollars et 1,97$ par titre un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 66 cents, mais le consensus FactSet était de 74 cents par titre. Les ventes du 'système' McDonald's à comparable sur le second trimestre clos en juin ont chuté de 24%. Le groupe a bien évidemment été affecté par les fermetures de restaurants consécutives à la pandémie de coronavirus. Les revenus totaux se sont effondrés de plus de 30% à 3,76 milliards de dollars, contre 3,68 milliards de consensus.