McDonald's dopé par le Crispy Chicken Sandwich !

McDonald's dopé par le Crispy Chicken Sandwich !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — McDonald 's a dépassé les attentes au second trimestre, soutenu par les promotions et le succès du Crispy Chicken Sandwich. Le géant de la restauration rapide a dégagé un bénéfice trimestriel de 2,22 milliards de dollars et 2,95$ par action, contre 484 millions de dollars de profits un an plus tôt, à la même période. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,37$, contre un consensus FactSet de 2,11$. Les revenus ont totalisé 5,89 milliards de dollars sur la période, contre 3,76 milliards un an avant. Le consensus était de 5,58 milliards de dollars. Les ventes mondiales à comparable ont flambé de plus de 40% en glissement annuel. Le consensus était de 38,9%. Le marché américain a progressé de près de 26% et l'international de plus de 75% en comparaison de l'an dernier.