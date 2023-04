McDonald's devrait couper dans ses effectifs

(Boursier.com) — McDonald 's fermerait temporairement ses bureaux aux États-Unis cette semaine alors que le géant américain de la restauration rapide se préparerait selon Reuters à informer ses employés corporate de licenciements dans le cadre d'une restructuration plus large. Le Wall Street Journal avait initialement dévoilé ces informations. Dans un courriel interne la semaine dernière aux employés américains et à certains employés internationaux, McDonald's leur aurait ainsi demandé de travailler à domicile du lundi au mercredi afin de pouvoir annoncer des décisions en matière d'effectif. Le nombre de licenciements n'est pas précisé. "Au cours de la semaine du 3 avril, nous communiquerons les décisions clés liées aux rôles et aux niveaux d'effectifs dans l'ensemble de l'organisation", a déclaré 'McDo' dans le message consulté par le WSJ. Le troupe avait également demandé aux employés d'annuler toutes les réunions en personne avec les fournisseurs et autres parties extérieures à son siège social. La chaîne avait annoncé en janvier qu'elle réexaminerait les effectifs dans le cadre d'une stratégie commerciale actualisée. McDonald's pourrait commencer à annoncer ses décisions clés ce jour.