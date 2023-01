McDonald's dépasse les attentes avec la hausse des prix

(Boursier.com) — McDonald 's a publié pour son quatrième trimestre un bénéfice supérieur aux attentes, avec la hausse des prix des menus et la croissance des ventes digitales. Les ventes mondiales à comparable des magasins de la chaîne de restauration rapide ont augmenté de 12,6% au quatrième trimestre clos le 31 décembre, contre un consensus voisin de 9%. Les ventes au Royaume-Uni, en Allemagne et en France ont augmenté malgré les craintes d'une récession en Europe. Sur l'année, la croissance à comparable a aussi dépassé les 10%. Le DG Chris Kempczinski a déclaré néanmoins que McDonald's s'attendait à ce que "les pressions inflationnistes à court terme se poursuivent en 2023". La société a annoncé un bénéfice trimestriel de 2,59$ par action, soit une augmentation de 19%. Le bpa ajusté a grimpé de 16%, au même niveau. Les revenus ont été de 5,93 milliards. Le consensus était de 2,46$ de bpa ajusté pour 5,7 milliards de revenus. McDonald's a augmenté ses prix l'an dernier pour faire face à la flambée des coûts des matières premières et de la main-d'oeuvre. Le trafic a tout de même augmenté de 5% pour l'ensemble de l'année 2022. Les revenus consolidés trimestriels ont décliné de 1%, mais ils auraient progressé de 5% à changes constants.