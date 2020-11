McDonald's bondit après les comptes

McDonald's bondit après les comptes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — McDonald 's grimpe avant bourse à Wall Street avec les marchés, et suite à l'annonce de profits et de ventes supérieurs aux attentes pour le trimestre clos, ainsi que d'une nouvelle stratégie de croissance. Pour le troisième trimestre, le groupe de restauration rapide a réalisé un bénéfice par action de 2,35$, en croissance de 11% en glissement annuel, contre 1,90$ de consensus. Les revenus du groupe ont décliné de 2% à 5,42 milliards de dollars avec la pandémie, en ligne avec le consensus. La croissance US à comparable est toutefois ressortie vigoureuse à 4,6%, comme le groupe l'avait déjà annoncé. Les ventes du 'système' McDonald's ont baissé de 1% en glissement annuel à devises constantes.