McDonald's augmente ses salaires aux Etats-Unis

McDonald's augmente ses salaires aux Etats-Unis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — McDonald 's, le géant américain de la restauration rapide, va relever les salaires horaires de plus de 36.500 employés dans plus de 660 restaurants américains de 10% en moyenne. Les augmentations, qui ont déjà débuté, seront finalisées dans les prochains mois, ce qui portera notamment la rémunération d'entrée des équipes dans une fourchette de 11 à 17$ l'heure au moins. En revanche, les augmentations ne s'appliqueront pas aux employés de plus de 13.000 restaurants détenus et opérés par des franchisés. La décision de 'McDo' intervient alors que des salariés prévoient de faire grève dans 15 villes américaines le 19 mai pour réclamer justement de plus hauts salaires.