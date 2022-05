McDonald's : adieu la Russie

(Boursier.com) — Tout un symbole. Parmi les premières enseignes occidentales à s'être implantées à Moscou en 1990, McDonald's va définitivement quitter le pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le géant de la restauration rapide a lancé les procédures devant aboutir à sa sortie totale du pays, dans lequel tous ses restaurants sont fermés depuis mars : "la crise humanitaire créée par la guerre en Ukraine et des conditions d'activité de plus en plus imprévisibles ont conduit McDonald's à conclure que rester propriétaire des activités en Russie n'est plus tenable".

Les activités russes du géant de la restauration rapide seront vendues à un investisseur local, a précisé McDonald's. Cette sortie de Russie devrait se traduire dans les comptes du groupe par une charge d'exceptionnel de 1,2 à 1,4 milliard de dollars. Le management a néanmoins confirmé ses objectifs 2022. La firme américaine comptait 62.000 employés en Russie, marché qui représente 9% de son chiffre d'affaires et 3% de son bénéfice opérationnel.