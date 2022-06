McCormick rate le consensus

(Boursier.com) — McCormick , le groupe alimentaire américain connu pour ses épices, marchés sur lequel il affiche une position de leader, perd du terrain avant bourse à Wall Street suite à l'annonce d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, d'un déclin inattendu des ventes et d'une réduction de sa guidance annuelle. Le groupe cite l'inflation élevée persistante et les challenges de la chaîne d'approvisionnement. Le bénéfice net sur le trimestre clos fin mai 2022 a reculé à 118,5 millions de dollars et 44 cents par titre, contre 183,7 millions un an plus tôt. Hors éléments, le bpa a été de 48 cents, contre 65 cents de consensus FactSet. Les ventes ont baissé de 1,3% à 1,54 milliard de dollars.