McCormick confiant malgré les challenges

(Boursier.com) — McCormick , le géant américain des épices et arômes, a battu le consensus de profit sur le troisième trimestre fiscal, avec une forte demande provenant de la consommation à domicile, compensant les pressions inflationnistes et les perturbations logistiques. Le groupe a ainsi réalisé sur le trimestre clos un bénéfice net de 212 millions de dollars soit 79 cents par titre, contre 206 millions de dollars et 76 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 80 cents, contre un consensus FactSet de 72 cents. Les revenus ont été de 1,55 milliard de dollars, contre 1,43 milliard un an plus tôt et 1,54 milliard de consensus. Lawrence E. Kurzius, CEO du groupe, estime que McCormick devrait bien gérer cet environnement délicat d'inflation et de pressions logistiques, et compenser totalement les pressions sur les coûts avec le temps. Les ventes sur l'exercice 2021 sont attendues en hausse de 12 à 13%, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 2,97 et 3,02$.