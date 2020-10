McAfee est de retour à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — McAfee est de retour. Le concepteur de solutions de cybersécurité a annoncé mercredi que son introduction en Bourse avait permis de lever 740 millions de dollars. La cotation du groupe débute aujourd'hui à Wall Street. La compagnie et certains investisseurs ont vendu ainsi 37 millions de titres à 20$ pièce. McAfee a cédé 31 millions de titres et les investisseurs en question 6 millions. La valorisation pour cette IPO ressort à environ 8,6 milliards de dollars. Le groupe de San Jose avait été acquis par Intel en 2010, avant que le géant des processeurs ne transfère une part de 51% à la firme d'investissement TPG pour 1,1 milliard en 2016. Parmi les actionnaires actuels comptent TPG, Intel, le Singapourien GIC Pte et la firme de private equity Thoma Bravo.