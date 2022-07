Mc Phy Energy : la CDC détient indirectement 10,59% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 juillet à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 30 juin, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société McPhy Energy. Elle détenait indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Investissement, CDC Croissance et CNP Assurances qu'elle contrôle, 2.962.086 actions McPhy Energy représentant autant de droits de vote, soit 10,659% du capital et 10,58% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une réception d'actions McPhy Energy à titre de collatéral par CNP Assurances.

Notamment, la CDC, qui n'a conclu aucun accord d'actionnaires avec un tiers constitutif d'une action de concert, envisage d'acquérir ou de céder, en fonction des conditions de marché et de façon non significative, des titres McPhy Energy. Toutefois, la CDC n'envisage pas d'acquérir le contrôle de McPhy Energy.

La CDC n'envisage pas de demander la nomination d'administrateurs au Conseil d'administration.