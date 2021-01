MBWS va pouvoir lancer son augmentation de capital à 1,5 euro l'action

(Boursier.com) — Après de longues discussions, un accord a été formalisé entre Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) et son principal fournisseur en vrac de Scotch Whisky. Après autorisation préalable du Conseil d'administration, un "contrat modifié" a été signé. Il a pour principal effet de redéfinir les engagements minimums annuels d'achats en volume à la charge du Groupe par rapport à ceux qui étaient prévus pour 2021 et les exercices suivants, selon les termes de l'ancien contrat. Ces engagements d'achat représentent la quasi-totalité des besoins en fourniture du Groupe en Scotch Whisky pour ses marques William Peel et Sir Pitterson.

Compte tenu des engagements contractuels minimum d'achat qu'il prévoit, ce nouveau contrat inclut également une clause de rediscussion entre les parties dans le cas où certains évènements importants, extérieurs au groupe et imprévisibles viendraient affecter la capacité de ce dernier à remplir ses engagements de volume.

En conséquence de cette formalisation, le lancement du projet d'augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription des actionnaires d'un montant global maximum (prime d'émission incluse) d'environ 105,3 millions d'euros, via l'émission d'un montant maximum d'environ 70,2 millions d'actions ordinaires nouvelles. Ces actions sont à souscrire en espèces et/ou par compensation de créances, pour un prix de souscription unitaire de 1,5 euro. L'opération était conditionnée notamment à la formalisation de l'accord conclu ; elle devrait donc intervenir dans les prochains jours.

Le lancement de l'augmentation de capital reste toutefois conditionné à la délivrance par l'Autorité des marchés financiers de son approbation sur le prospectus relatif à l'opération.

Par ailleurs, et conformément aux termes de l'accord de refinancement conclu le 20 décembre 2019 entre la société et COFEPP, le versement par COFEPP de l'avance en compte courant d'un montant d'environ 7 ME devrait intervenir dans les prochains jours, et au plus tard avant l'ouverture de la période de souscription à l'Augmentation de Capital. Ce montant sera, soit capitalisé dans le cadre de la garantie de l'Augmentation de Capital (à hauteur de 75%) consentie par COFEPP, soit remboursé par MBWS grâce au produit des souscriptions en espèces des autres actionnaires.