MBWS va distribuer la marque Paddy sur le marché français

MBWS va distribuer la marque Paddy sur le marché français









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS) signe un partenariat avec le groupe Sazerac portant sur la distribution exclusive par MBWS de la marque Paddy sur le marché français.

Ce partenariat s'inscrit dans une collaboration de longue date avec le groupe Sazerac. Les deux groupes ont déjà travaillé ensemble pour la distribution des principales marques de Sazerac en France et au Brésil et plus récemment pour la distribution des marques de MBWS aux Etats-Unis par la filiale 375 Park Avenue Spirits de Sazerac.

Réputé pour sa qualité, son goût subtil et sa triple distillation, Paddy est la 2e marque de whiskey irlandais la plus vendue en France et la 4e marque mondiale.

Le marché du whiskey irlandais en France est porteur et Paddy en est une des marques emblématiques avec des ambitions fortes.

Ce partenariat de distribution débutera le 1er juin 2020 sur le marché français.