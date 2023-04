MBWS : un résultat de -0,9 ME sur l'exercice

(Boursier.com) — Chez MBWS, l'EBITDA est de 11,8 ME au 31 décembre 2022, en baisse de 7,5% comparé à l'EBITDA de 12,6 ME au 31 décembre 2021.

Le Résultat net part du Groupe est de -0,9 ME comparé à 5,6 ME en 2021 qui intégrait un produit non récurrent de 3,1 ME.

L'exercice 2022 enregistre une charge exceptionnelle liée à la réorganisation de la direction commerciale grande distribution en France annoncée en début d'année.

Retraité de ces deux éléments le Résultat net 2022 part du Groupe serait en légère baisse par rapport à 2021.

Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 194,6 ME au 31 décembre 2022 contre 193,3 ME au 31 décembre 2021 retraité.

La trésorerie nette positive du Groupe s'établit à + 40,9 ME au 31 décembre 2022, en comparaison d'une trésorerie nette de 48,2 ME au 31 décembre 2021.