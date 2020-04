MBWS : un 1er trimestre en progression, malgré tout

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS) dévoile ce matin un chiffre d'affaires trimestriel de 61,7 ME (+ 2,5%). Il recule sur toutes les zones touchées à ce moment-là par la pandémie. Les "Amériques" et les "autres activités" en forte progression permettent d'atteindre ce chiffre d'affaires en légère hausse.

La publication des résultats annuels 2019 est décalée au 29 mai 2020 au plus tard.

Le groupe explique que les restrictions imposées pour empêcher la propagation du virus Covid-19 impactent depuis la mi-mars l'activité, affectant les ventes des marques.

Avec le prolongement des mesures de confinement, ces effets marqués devraient perdurer au moins sur le deuxième trimestre.

Compte tenu du contexte d'incertitude lié au Covid-19, le Groupe a engagé des initiatives pour limiter les effets de la pandémie en prenant des mesures pour contenir sa base de coûts et en adoptant une politique stricte de préservation et de maîtrise de sa trésorerie et d'évaluation de ses besoins additionnels éventuels.