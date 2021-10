MBWS : reprise des ventes

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois 2021, les ventes de MBWS s'établissent à 121,9 millions d'euros, soit -3,1% à taux de change constant. Elles progressent de +3% hors effets non récurrents.

Le chiffre d'affaires au 3è trimestre est en hausse de +2,7%, à 40,8 ME. En France, l'amélioration se poursuit, avec un recul des ventes limité à -1,2%, soit 17,7 ME (-2% au 2è trimestre). A l'International, la croissance des ventes est de +5,8% à 23,1 ME (-7,1% au 2e trimestre). MBWS souligne la bonne contribution au redressement des ventes en Amérique du nord et au Brésil

Dans un contexte international de tensions sur plusieurs points de la chaîne d'approvisionnement, MBWS peut difficilement mesurer leur impact net sur le 4e trimestre. Ce point de délicatesse fait l'objet de "mesures adaptées".

MBWS poursuit sa stratégie de privilégier la rentabilité des volumes vendus.