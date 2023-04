(Boursier.com) — MBWS publie un Chiffre d'affaires au 31 mars de 46,5 ME en hausse de 14,2% par rapport au 1er trimestre 2022, porté par la croissance à l'international avec de fortes disparités selon les zones géographiques.

La direction souligne plusieurs points importants :

*Une activité commerciale qui s'érode en France en ce début d'année 2023 (recul des ventes MBWS de -2,6% par rapport au T1 2022), liée à un ralentissement général du marché des spiritueux et à une sous-performance relative des marques du Groupe en Grande Distribution :

- les marques William Peel, Sobieski et Berger sont particulièrement affectées en Grande Distribution dans un marché des spiritueux toujours baissier en valeur et nettement plus en volume ;

- une bonne progression des ventes dans le secteur On-Trade à +28% par rapport au 1er trimestre 2022 déjà élevé.

*Une performance soutenue des ventes à l'international (+30,3% par rapport au 1er trimestre 2022) qui reste très contrastée selon les zones :

- une évolution disparate en Europe avec un marché britannique en baisse (affectant en particulier la marque Marie Brizard) en comparaison de la Lituanie, de la Bulgarie et de l'Espagne

en forte progression ;

- un recul marqué aux Etats-Unis toujours lié aux ventes de Sobieski dans un contexte commercial de distribution non stabilisé ;

- une zone Asie-Pacifique à la peine (notamment en Australie et Corée) malgré une bonne performance de Taïwan.

*Une politique tarifaire revalorisée significativement au cours de ce 1er trimestre sur l'ensemble des marchés pour compenser, partiellement à ce stade, les hausses de coûts des intrants encore très importantes en ce début d'année 2023.

Perspectives affichées

Après une année 2022 avec une résilience globale face aux contraintes de disponibilité et d'inflation, les effets des ruptures d'approvisionnement et des baisses de volumes connus au quatrième trimestre 2022 se sont également fait sentir au 1er trimestre 2023, notamment en France. Le chiffre d'affaires de ce 1er trimestre est cependant dopé par les effets mécaniques des hausses importantes de tarifs pratiquées à l'international en 2022 et au cours du 1er trimestre 2023. Ces hausses de tarifs visent à amortir les augmentations très significatives et persistantes du coût des intrants (notamment l'énergie et les matières premières) qui se sont encore accrues début 2023 (en particulier concernant la verrerie) mais elles ne les compensent que partiellement à ce stade.

Le Groupe entre donc dans un moment charnière pendant lequel il devra suivre au plus près l'élasticité de la demande des consommateurs face aux hausses de prix, tout en gérant au mieux les ruptures engendrées par les perturbations de disponibilité et de logistique. Le Groupe a prouvé pendant l'année 2022 sa capacité d'adaptation et oeuvre à maintenir le cap malgré ces difficultés.

Pour certains pays plus sensibles à ces éléments, tels que la France avec des volumes fortement orientés à la baisse, dans un marché par ailleurs concentré et toujours plus mature, la visibilité demeure encore faible. Cette situation toujours instable maintient le Groupe, pour le moment, dans son approche prudente quant à ses perspectives commerciales à court et moyen terme.