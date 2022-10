MBWS : prudent sur le niveau d'activité commerciale des prochains mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2022 de Marie Brizard Wine & Spirits ressort à 135 millions d'euros (121,9 ME un an plus tôt). Les ventes sont en croissance organique de +9,8% par rapport à 2021 et de +10,7% en données publiées.

Perspectives

Les hausses continues des matières premières, l'explosion des coûts de l'énergie, ainsi que la disponibilité toujours variable des productions des fournisseurs sont des facteurs à prendre en compte dans l'évaluation du niveau et de la performance des activités du Groupe. "La persistance de ces impacts défavorables peut avoir des effets d'une part, sur la capacité du Groupe à fournir l'ensemble de ses clients (tant en France qu'à l'International), et d'autre part, sur la flexibilité éventuelle de la demande consommateurs, soumis à de fortes augmentations tarifaires", explique le groupe de spiritueux.

En dépit de la croissance de l'activité observée depuis le début de l'année, cette situation qui perdure rend nécessaire pour le Groupe le besoin de continuer à adapter de manière volontariste ses politiques tarifaires envers ses clients, et l'incite donc à nouveau à adopter une position prudente sur le niveau de l'activité commerciale des prochains mois, habituellement plus forte en fin d'année, et potentiellement sur début 2023.