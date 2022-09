MBWS : prudent quant à ses prévisions commerciales de fin d'année

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de MBWS au 1er semestre 2022, hors droits d'accise, s'élève à 86,4 millions d'euros au 1er semestre 2022, en hausse de 5,9% (hors effet change) par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2021. Cette amélioration, en grande partie sur le On-Trade, s'explique en particulier par la reprise de l'activité sur de nombreux marchés, suite notamment à la réouverture des bars et restaurants. Le chiffre d'affaires du cluster France au 30 juin 2022 s'établit à 40,1 ME en progression de +2,5% par rapport au 30 juin 2021 du fait principalement d'une reprise significative de l'activité On-Trade.

Dans un contexte de forte volatilité et augmentation des prix, le taux de marge brute du 1er semestre 2022 se maintient par rapport à l'année précédente à 39,9% avec une marge brute de 34,4 ME. L'Ebitda progresse également pour s'établir à +7,6 ME au 30 juin (+6 ME l'an dernier). Le retrait de -1,5 ME de l'Ebitda de la France, lié à la prise en compte à titre exceptionnel au 1er semestre 2021 d'une quote-part de remise de fin d'année d'un fournisseur d'un montant de 1,7 ME, est largement compensé par les bonnes performances à l'International (+2,3ME) avec un redémarrage de certains marchés export direct (UK, Canada, Corée et Australie) et filiales (notamment MBWS Baltics). L'Ebitda du Groupe bénéficie également d'une baisse des coûts de structure de la Holding du fait de la réorganisation initiée en 2021.

Le résultat net part du Groupe s'élève à +2,5 ME au 1er semestre 2022, en amélioration de +1 ME par rapport 30 juin 2021 qui intégrait un résultat net des activités abandonnées ou cédées de -0,9 ME.

Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 178,3 ME au 30 juin (173,6 ME au 31 décembre 2021) alors que l'endettement financier brut reste stable à 6 ME au 1er semestre 2022, de même que la trésorerie positive du Groupe à hauteur de 53,4 ME.

Perspectives

Les tendances évoquées lors de l'Assemblée Générale du 30 juin 2022, à savoir les hausses des matières premières et de l'énergie ainsi que la disponibilité variable des productions des fournisseurs, se sont poursuivies au cours de l'été comme anticipé et semblent devoir persister sur les mois à venir.

Le Groupe continue d'être particulièrement attentif aux impacts de cet environnement volatil quant à sa capacité à fournir l'ensemble de ses clients dans le monde et à la résistance de la demande des consommateurs, face à la nécessaire adaptation de ses politiques tarifaires.

Dans ce contexte, même si les efforts déployés dans le cadre du plan stratégique produisent leurs effets comme escompté, le groupe maintient sa position prudente pour les prévisions concernant l'activité commerciale pour la fin d'année 2022.