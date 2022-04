MBWS : prudent pour 2022

(Boursier.com) — En 2021, l'activité du groupe MBWS a généré des ventes de 166,7 millions d'euros (après impact de la norme IFRS 5) en retrait de -1% par rapport à l'année précédente hors effet change, mais en progression de +3,6% hors effets non récurrents. L'année 2021 a été marquée par le redémarrage des ventes portées par le cluster France malgré un ralentissement du marché des spiritueux en Grande Distribution, en particulier au second semestre au profit du Hors Domicile

Le taux de marge brute s'élève à 41,1% à fin 2021 (42,4% pour l'exercice 2020)

Au 31 décembre 2021, le résultat net total des activités poursuivies ressort positif à hauteur de 6,6 ME (-5,6 ME au 31 décembre 2020), reflétant le redressement amorcé de la profitabilité du groupe et la pertinence de son recentrage sur ses activités "marques", son coeur de métier.

Les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 173,6 ME au 31 décembre 2021 (66,6 ME au 31 décembre 2020 amendé). La trésorerie nette du groupe s'établit à +48,2 ME au 31 décembre 2021, en comparaison d'un endettement financier net de 43,6 ME au 31 décembre 2020. Ces évolutions sont le reflet de l'augmentation de capital réalisée en janvier 2021 qui s'est traduite essentiellement par l'incorporation au capital de la société de l'intégralité des dettes bancaires (hors affacturage) rachetées par la COFEPP auprès des prêteurs bancaires de la société (montant en principal de 45 ME) et les lignes de découvert tirées (montant en principal de 1,1 ME), de l'incorporation de l'intégralité des avances en compte courant versées ou restant à verser par la COFEPP à la société et sa filiale MBWS France (montant total en principal de 32 ME) ainsi que de celle de la première tranche de l'avance Pologne octroyée par la COFEPP à la société (montant de 3 ME) et des intérêts courus y relatifs.

Perspectives

Le groupe continue à dérouler son plan stratégique après une première phase de suppression des foyers de pertes, de réduction des coûts et de simplification des structures opérationnelles.

Sur la base de deux clusters désormais (France et International) sous un management global de la Holding, le groupe maintient l'objectif permanent, à la fois dans les négociations et opérations commerciales menées avec les clients et dans le développement des marques et des marchés et d'équilibrer les approches valeur et volume, notamment sur les régions Europe et Etats-Unis.

Cette stratégie ainsi que l'adaptation des coûts à la taille des activités pays par pays sera poursuivie et c'est un gage de croissance de la profitabilité du groupe. Suite au renfort financier par l'augmentation de capital en février 2021, le Groupe MBWS s'attache désormais à accélérer la recherche et la mise en oeuvre de projets de croissance organique et d'opérations de croissance externe afin d'améliorer la performance opérationnelle et financière.

Les résultats 2021 confirment les tendances positives observées en 2020, dans un environnement économique largement dépendant de l'évolution de la pandémie au cours du 1er semestre de l'année 2021, avec un impact disruptif sur l'activité en fonction des circuits de distribution, et dans un contexte évolutif volatil en fin d'année.

Le groupe a adopté une position conservatrice sur ses performances annuelles pour 2022.

L'actualité récente du conflit en Ukraine et ses répercussions sur l'ensemble des marchés où opère MBWS (en France et Europe tout particulièrement) incite pour le moment le groupe à rester très prudent sur ses perspectives à court et moyen terme au vu de ces dégradations opérationnelles obligeant le groupe à adapter ses politiques commerciales.